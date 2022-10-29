أكاديمية الشرطة تنظم ورشة العمل الـ21 لطلاب الجامعات حول مواجهة مخططات إسقاط الدول

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبيبة الحادية والعشرين، موجهة لطلبة الجامعات المصرية تحت عنوان (مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفترة من (23-27/10/2022) وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واختصت الورشة عدد من طلبة الجامعات المصرية إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى للمواطنين بشأن عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها ( تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل - "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية " تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة- استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام -الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

ويُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.