أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها وعيار 21 يسجل 1225 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة هذا الأسبوع، حيث قفزت الأسعار حوالي 20 جنيها خلال الساعات الماضية بنهاية تداولات الأسبوع، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر 1225 جنيها للجرام من عيار 21 ويعتبر هذا السعر هو الأعلى للذهب في 4 أشهر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1050 جنيها.

عيار 21 سجل 1225 جنيهات.

عيار 24 سجل 1400 جنيها.

الجنيه الذهب 9800 جنيها.

علن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن اعتماد مجلس إدارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وانهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016 .

وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود واعتماد صافي الربح (المصنعية فقط) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة، كما تنص الاتفاقية علي انهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناء علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف الا بانها منصفة لحقوق التجار.

وأضاف ميلاد أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت علي مدي عام كامل بين ادارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بأليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب والذي لا يتعدي كونه من مدخلات الانتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر.