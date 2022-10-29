أخبار الاقتصاد اليوم.. انطلاق النسخة الأولى من الملتقى الدولى الأول للصناعة برعاية الرئيس السيسي

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 29-10-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، نظم اتحاد الصناعات المصرية "الملتقي والمعرض الدولى السنوى للصناعة"،

انطلاق النسخة الأولى من الملتقى الدولى الأول للصناعة برعاية الرئيس السيسي

تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، نظم اتحاد الصناعات المصرية "الملتقي والمعرض الدولى السنوى للصناعة"، والذى تأتى دورته الأولى لهذا العام مواكبةً لمئوية اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر 2022م بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بجوار مسجد المشير- التجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

يشارك فى الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة عددٌ من أعضاء الحكومة المصرية، وكبار الشخصيات، والمستثمرين، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، ،والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من السادة المشاركين.

وزير البترول: مصر تتميز بمقومات تموين السفن بالغاز المسال كوقود منخفض الكربون

فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى استخدام الوقود النظيف منخفض الكربون، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خطاب نوايا مع شركات شل العالمية وبيراميد للملاحة وافينيتى وايجل جاس، وذلك بهدف دراسة التعاون فى مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال فى مصر ودراسة إنشاء شركة مشتركة للقيام بدراسة الجدوى للمشروع والوقوف على أنسب الوسائل لتنفيذه.

وتعقيباً على هذا التوقيع، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتخاذ قطاع البترول خطوات ملموسة للتعاون مع الشركات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث يعد تموين السفن بالوقود منخفض الكربون أحد مجالات العمل التى يسعى القطاع للاستفادة منها، ليس فقط فى خفض الانبعاثات بل فى سعيه للاستفادة من موقع مصر في تعزيز دورها كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة، يقدم العديد من الإسهامات، خاصة ما يتعلق بتعظيم استخدام الوقود النظيف، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تدعم هذه التوجهات وتوليها أهمية قصوى.

المالية: مصر تتبنى "رؤية أفريقيا" في "يوم التمويل" 9 نوفمبر ضمن قمة المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر سوف تتبنى قضايا قارة أفريقيا فى «يوم التمويل» الذى تنظمه وزارة المالية، بمدينة شرم الشيخ يوم 9 نوفمبر المقبل، بحضور وزراء مالية عدد من الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديرى مجموعة من البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، ضمن فعاليات قمة المناخ التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأشار معيط إلى أن بندكيت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وسمايلا زوبايرو رئيس المؤسسة الأفريقية للتمويل، وحنان مرسى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية لقارة أفريقيا وجبريل إبراهيم وزير مالية السودان، أكدوا مشاركتهم فى «يوم التمويل»، الذى يستهدف الإسهام الفعَّال فى تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وترجمة الالتزامات المالية لفرص استثمارية بالقارة الأفريقية، خاصة فى ظل تشابك الآثار السلبية لجائحة كورونا مع تداعيات الحرب فى أوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يسهم فى جعل القارة السمراء أكثر قدرة على التوسع فى المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة.

محمد السويدى: طرح خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال 3 شهور

قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب دعم الاستثمار من كافة الاتجاهات، قائلا: "دورنا أن أي مستثمر بيجي لازم نوفر البيئة التشريعية.. والعمالة وإتاحة الخدمات والقطاعات.. وعلينا نفتكر كنا فين وبقينا فين.. إحنا عندنا فرص كبيرة جدا.. وعندنا طلبات من شركات متوسطة وكبيرة.. يلاقي تحديات.. ولكن لا نترك المسثمر".

وأضاف السويدى خلال كلمته في انطلاق الملتقي والمعرض الدولي للأول للصناعة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، "عندنا مشروعات كبيرة جدا.. ولكن علينا التعامل مع معامل الاختبار في الخارج.. دي بتأخذ وقت وتكلفة كبيرة.. ودي دعوة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية.. عندنا معامل الجامعات ويمكن تحويل معامل الجامعات إلى معامل اختبار وهو ما يساهم في التطوير والاستخدام ورفع الكفاءة.. معامل الجامعات جهة مستقلة لاختبار الخامات على مستوي مصر.

قطاع الأعمال: شركة مختار إبراهيم تنفذ مشروع نقل مياه بالإمارات بـ1.9مليار جنيه

فازت شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتنفيذ مشروع منظومة نقل المياه بمحطة ضخ الوحدة الثالثة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة حوالي 1.9 مليار جنيه مصري.

وأكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية العمل، وحرص الوزارة على توسيع نطاق عمل شركاتها التابعة محليًا وخارجيًا، والاهتمام بفتح أسواق جديدة والتوسع في مجال التصدير العقاري وتنفيذ المشروعات العملاقة داخليا وخارجيًا، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتعظيم عوائد الشركات.

وأشار المهندس عصمت إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة، يمتلك إمكانيات ضخمة وخبرات متراكمة، يجري العمل على استغلالها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة فى إطار السياسة العامة للدولة لتعظيم عوائد الأصول.

ويتضمن نطاق عمل المشروع، الذي يمتد على طول 54 كيلو متر، أعمال خطوط نقل المياه من محطة الوحدة الثالثة القائمة إلى محطة الوحدة الرابعة والخامسة، وتشمل تطوير 29 نقطة تغذية (تحكم ميكانيكي) وتحويلها إلى تحكم إلكتروني، وعدد 22 نفق تحت طرق وخطوط غاز ومرافق قائمة، وتوريد وتركيب كابل ألياف ضوئية بطول 172 كم، و54 كم مواسير صلب.

كما يتضمن المشروع أعمال توسعات داخل محطة الوحدة الثالثة القائمة، وتتضمن توريد وتركيب عدد 3 طلمبات جديدة بجميع مستلزماتها لرفع طاقة المحطة بمقدار 48 مليون جالون /يوم، و15 خزان مطرقة مائية، و4 وحدات ضخ كلور، ودراسة هيدروليكية كاملة للمشروع وجميع الخطوط والمحطات الرابطة عليه لتكوين دائرة ضخ مغلقة بين 3 محطات قائمة.