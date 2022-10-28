1500 طالب بجامعة الإسكندرية فى ماراثون رياضى ضمن فعاليات ملتقى التغيرات المناخية

الإسكندرية - أسماء على بدر

نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع كلية العلوم ماراثون رياضى ضمن فعاليات ملتقى التغييرات المناخية وعلاقته بالرياضة الذى تنظمه كلية التربية الرياضية بنين وكلية العلوم جامعة الإسكندرية .

وشارك فى الماراثون أكثر من 1500 طالب وطالبه بقيادة الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية أبو قير والدكتورة اماني اسماعيل عميد كلية العلوم ووكلاء الكليات وعدد من منظمات المجتمع المدني .

يذكر أن ملتقى التغييرات المناخية خلال الفتره من 27 الي 29/10/2022 والذي جاء تحت رعايه الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية وبمشاركه ودعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة البيئه وكذلك الهيئه المصرية العامة للتنشيط السياحي وعدد من المنظمات الراعيه ، وجاءت فعاليات المهرجان خلال المسافه من كامب شيزار وحتي قلعة قايتباي حيث أقيم حفل توزيع جوائز المراكز الاولي في الجري والدراجات.