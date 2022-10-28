ميناء سفاجا البحرى يستقبل 31 ألف طن ألمونيوم من أستراليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم الجمعة، السفينة VENTURE GRACE تقل علي متنها 31 ألفا و500 طن ألمونيوم قادمة من أستراليا، كما تم تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، من خلال 12 سفينة متواجدة علي أرصفة موانئ الهيئة، وكذلك 580 شاحنة و 60 سيارة.

وأكدت الهيئة أن شملت حركة الواردات 38000 طن بضائع 384 شاحنة و 35 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 296 شاحنة و 25 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية2 و دليلة بينما ستغادر السفينة بوسيجون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 و دليلة.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1021 راكبا بموانئها المختلفة.