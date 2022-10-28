مقتل شخص وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار بولاية بنسلفانيا الأمريكية

كتب محمد جمال

قُتل شخص واصيب خمسة أشخاص اخرين بجروح، أحدهم فى حالة خطرة، مع بقاء المسلح طليقًا فى بيتسبرج فى ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الامريكية، وأطلق مسلح عدة طلقات فى بيتسبرج مساء اليوم الجمعة خارج كنيسة ديستنى أوف فيث فى برايتون هايتس حيث كانت تقام قداس جنازة.

ويُعتقد أن جنازة جون هورنيزيس البالغة من العمر 20 عامًا كانت تقام ، وفقًا لـ 90.5 WESA.

وكان هورنيز واحدًا من ثلاثة أشخاص قتلوا فى إطلاق نارعلى الجانب الشمالى فى محطة وقود سونوكو فى شارع سيدار فى 15 أكتوبر .

وتعرفت الشرطة على الشخصين الآخرين اللذين قتلا في حادث 15 أكتوبر على أنهما ضحيتان أبرياء وقالت إن هورنيزيس كان الهدف المحتمل لإطلاق النار.

وقام مسؤولو السلامة العامة في بيتسبرج بالتغريد عبر أحد الحسابات على تويتر أن 'طلقات متعددة أطلقت فى منطقة 3700 بلوك من طريق برايتون'.

ويوجد خمسة ضحايا في الرعاية في مستشفى أليجيني العام ، أحدهم في حالة حرجة، ونُقل شخص سادس إلى مستشفى UPMC للأطفال بعد إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة ريتشارد فورد إن السلطات ما زالت تحقق في الدافع وراء إطلاق النار.

في الوقت الحالي ، لم يتم الإفراج عن أي معلومات عن المشتبه بهم حيث تحتفظ الشرطة بوجود قوي في المنطقة.

أخبرت امرأة خرجت من كنيسة برايتون هايتس أنه وقع إطلاق النار، وأن الأمور 'خرجت عن السيطرة'.

وقالت: 'نحتاج إلى التوقف عن هذا العنف ، فنحن بحاجة إلى أن نحب بعضنا البعض ، نحتاج إلى التواصل مع بعضنا البعض ، نحتاج إلى التفكير مع بعضنا البعض ، هذه ليست الطريقة'.