اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 09:29 ص
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات دولية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 09:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات دولية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 8 رحلات دولية أوروبية مختلفة، ضمن  116 رحلة التى بدأ المطار فى استقبالها من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة ممتعة على شواطئ البحر الأحمر. 
 
وتبين أن الرحلات الـ5 المقرر وصولها اليوم لمطار مرسى علم بينها 5 رحلات من التشيك، ورحلتين من ألمانيا، ورحلة من هولندا، حيث تبين من جداول رحلات الوصول الأسبوعية استقبال مطار مرسى علم بداية من الأسبوع الجارى حتى اليوم الجمعة، 116 رحلة طيران أغلبها أوروبية قادمة من 12 دولة أوربية.
 
وأوضحت جداول الوصول أن هذا الأسبوع شهد زيادة فى معدلات وصول الرحلات التشيكيةبواقع رحلتين، وكذلك رحلتين إيطاليين وزيادة فى الألمانى 3 رحلات وزيادة فى النمساوى برحلة.
 
وكانت الرحلات الدولية الأوربية التي وصلت خلال الاسبوع 112 رحلة دولية وصل منها 3 من بلجيكى، و5 من هولندا، و20 من إيطاليا و22 من المانيا و33 من التشيك، و18 من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا، رحلة من المجر، ورحلتين من فرنسا، ورحلة من لتوانيا.
 
 

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