ما هي أفضل الأطعمة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

كتبت نهير عبد النبى

لن يعالج النظام الغذائي التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، ولكن يمكن أن تساعد الخيارات الغذائية الصحيحة عن طريق التحكم في الالتهاب الذي يعيث فسادًا في الجسم، ويوفر العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ويساعدك في الحفاظ على وزن صحي. هذا مهم لأن الوزن الزائد يزيد الضغط على المفاصل المؤلمة ويمكن أن يجعل بعض أدوية التهاب المفاصل أقل فعالية علاوة على ذلك، تنتج دهون الجسم بروتينات تسمى السيتوكينات التي تعزز الالتهاب.

وحسب ما ذكره موقع arthritis تشير الدراسات إلى أن نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي ، مع الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية هو خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، و إليك نظرة على بعض الأطعمة التي يجب أن تتناولها.

-سمك السلمون والتونة والسردين والرنجة وغيرها من أسماك المياه الباردة غنية بأحماض أوميغا -3 الدهنية ، والتي قد تساعد في السيطرة على الالتهاب، و يحتاج جسمك إلى توازن صحي من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.

وجد الباحثون أن ارتفاع نسبة أوميجا 6 إلى أوميجا 3 يرتبط بزيادة في الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، لذلك من المهم تقليل أوميجا 6 الذي قد يثير الالتهاب ويوجد في اللحوم وبعض الزيوت والأطعمة المقلية والمعالجة التي تحتوي على تلك الزيوت - وزيادة أوميجا 3.

-فواكه وخضراوات الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على استقرار الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب وتلف الخلايا، كما أنها مليئة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم وفي البوليفينول ، وكلها قد تساعد في خفض بروتين سي التفاعلي (CRP) ، وهو علامة على الالتهاب.

للحصول على أكبر الفوائد الصحية ، تناول عدة أنواع من الفواكه الطازجة أو المجمدة كل يوم ، ولكن احترس من محتوى السكر في الخيارات المجمدة تناول مجموعة متنوعة ملونة من الخضار للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية استهدف كوبين من الفاكهة واثنين ونصف إلى ثلاثة أكواب من الخضار يوميًا - أقل إذا كنت تمارس الرياضة لمدة تقل عن 30 دقيقة يوميًا وأكثر إذا كنت أكثر نشاطًا.

-كل الحبوب، قد يقلل الشوفان والقمح الكامل والأرز البني والكينوا والحبوب الكاملة الأخرى من مستويات بروتين سي التفاعلي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، والتي ترتفع عند الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. الحبوب الكاملة أعلى في العناصر الغذائية والألياف من الحبوب المكررة، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي العديد من المنتجات ذات الحبوب المكررة على مكونات غير صحية ، مثل السكريات المضافة والدهون المشبعة اقرأ الملصقات واختر الخبز والحبوب وغيرها من المنتجات التي تحدد الحبوب الكاملة كمكون أساسي.

-البازلاء والفول، تعد هذه البقوليات مصدرًا كبيرًا للبروتين ، وهو أمر مهم لصحة العضلات - والأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي معرضون لفقدان العضلات علاوة على ذلك ، البازلاء والفاصوليا خالية من الدهون ، وتحتوي على مضادات الأكسدة ، وبعضها غني بحمض الفوليك ، والمغنيسيوم ، والحديد ، والزنك ، والبوتاسيوم ، وكلها معروفة بفوائدها القلبية والجهاز المناعي. الفاصوليا السوداء والحمراء والبازلاء السوداء خيارات جيدة.

-المكسرات، المكسرات مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة ، وهي معروفة بخصائصها الواقية للقلب والعناصر الغذائية الهامة جرب الصنوبر والفستق والبندق واللوز الجوز مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية (بذور الكتان المطحونة هي مصدر نباتي جيد آخر لأوميغا 3). لكن لا تفرط في تناول المكسرات ؛ تحتوي على دهون صحية ، لكنها أيضًا غنية بالسعرات الحرارية.

-زيت الزيتون، استخدم زيت الزيتون بدلًا من الزيوت والدهون الأخرى بالإضافة إلى الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية ، فإنه يحتوي على مركب يسمى الأوليوكانثال الذي يقلل الالتهاب ويعمل مثل الإيبوبروفين في تخفيف الألم. لكن تناولها باعتدال ؛ كما هو الحال مع جميع الزيوت ، فهي دهون يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن.