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أكرم القصاص
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كييف.. الإعلان عن حالة التأهب الجوى فى أربع مناطق

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:00 ص
كييف.. الإعلان عن حالة التأهب الجوى فى أربع مناطق الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت سلطات كييف أنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في الأجزاء الوسطى والجنوبية والشرقية من البلاد في كييف وأربع مناطق أخرى في نيكولاييف وبولتافا وتشيركاسي.

وقالت إدارة المدينة في رسالة على قناة تليغرام "انتبهوا! أعلنت حالة التأهب الجوي في كييف! نطلب من الجميع التوجه بشكل عاجل الى ملاجئ الحماية".

كما تم نشر رسائل تنبيه عن حالة التأهب الجوي في قنوات رئيس إدارة ميكولاييف الإقليمية فيتالي كيم، والإدارة العسكرية الإقليمية في بولتافا دميتري لونين، والإدارة العسكرية الإقليمية في تشيركاسي إيغور تابورتس، وكذلك الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.


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