فوائد صحية قد لا تعرفها للعسل.. أبرزها علاج الاكزيما

كتبت ميرفت رشاد

العسل علاج منزلي ويعتبر من أفضل الأطعمة الصحية في جميع أنحاء العالم، يعد العسل أحد أكثر المحليات شعبيةً والأكثر استخدامًا ، ويحتوي على ثروة من الامتيازات الصحية، إنه أساس للعديد من الأدوية التقليدية وتستخدمه العديد من الحضارات حول العالم، ولا سيما في الأيورفيدا "الطب البديل"، وإليك بعض المزايا الأقل شهرة وفوائد العافية التي يمكنك اكتسابها من تناول العسل ، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

1. علاج الاكزيما

الاكزيما هي مرض جلدي ينتج عنه احمرار غير مريح وحكة وتقشر الجلد في أغلب الأحيان ، يعاني الأطفال الصغار والمراهقون من اكزيما يمكن معالجتها، يمكن صنع مزيج من العسل الخام وزيت الزيتون المعصور على البارد من قبل الأشخاص الذين يعانون من الألم ، ويمكن دهنه على الجلد لحل المشكلة. يمكن أيضًا دمجه مع الشوفان لتقشير الجلد وإزالة أي خلايا الجلد الميتة.

2. علاج مشاكل الجيوب الأنفية

تعد مستويات التلوث والغبار المتزايدة سببًا للعديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل متعلقة بالجيوب الأنفية، الفيروسات التي تسبب العدوى تسد الجيوب الأنفية، وتحبس الهواء والمخاط وتسبب لنا عدم الراحة ، تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا والمطهرة الموجودة بشكل طبيعي في العسل على التخلص من الالتهابات وتقليله كما يهدئ العسل الحلق ويقلل من السعال ويقوي جهاز المناعة ويقلل نوبات الجيوب الأنفية.

3. الحصول على الطاقة

يشتهر العسل كمصدر طبيعي للطاقة لأن السكر الطبيعي غير المعالج الذي يحتويه يدخل مباشرة إلى مجرى الدم ويمكن أن يوفر دفعة سريعة من الطاقة.

4. علاج أمراض اللثة

تساعد خصائص العسل المضادة للبكتيريا وعلاج العدوى في علاج الجروح وتسريع الشفاء، يمكن استخدام العسل لعلاج اضطرابات اللثة مثل التهاب اللثة، يعمل العسل كعامل مضاد للميكروبات لوقف نمو البكتيريا ويمكن أن يخفف من تورم اللثة ويخفف الألم.

5. نوم عميق

هل تواجه صعوبة في النوم؟ يجب عليك تجربة هذا الحليب الدافئ والمشروبات العسلية قبل النوم مباشرة، تم استخدام هذا الشراب الذهبي حليب الكركم لآلاف السنين لتعزيز النوم.