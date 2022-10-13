من العسل إلى الزيوت العطرية.. العلاجات المنزلية للسعات النحل

كتبت إيناس البنا

لدغ النحل يمكن أن يكون مؤلمًا ومن المهم الاعتناء بهم، إذا لم يتم علاجها بشكل جيد لذلك من المهم أن تميل إلى، وإذا لزم الأمر، استشر الطبيب إذا أو عندما لا يقل الالتهاب أو الألم.

من المحتمل أن يصف لك طبيبك بعض الأدوية والمراهم التي ستساعد في تقليل الألم، ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من العلاجات المنزلية المتاحة التي ستساعد في التعامل مع لسعات النحل وفقا لموقع " webmd"

هنا نلقي نظرة على العلاجات المنزلية.

العسل:

العسل له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في علاج الالتهاب وكذلك تعمل على التئام الجرح، للمساعدة في التئام الجرح ، ضع العسل على المنطقة المصابة وقم بتغطيته لمدة ساعة وذلك سيوفر الراحة.

معجون الأسنان:



نظرًا لأن معجون الأسنان قلوي بطبيعته، فإنه يساعد على تحييد التأثير الحمضي لدغة النحل ويمكن أن يعمل أيضًا على إخراج السم والذي يمكن أن يوفر الراحة في نهاية المطاف.

الزيوت الأساسية:



يمكن أن تساعد بعض الزيوت الأساسية مثل زيت شجرة الشاي وزيت اللافندر. تتمتع هذه الزيوت بخصائص مهدئة ومطهرة تساعد على تقليل التورم وتعمل أيضًا على تقليل الألم.

الصبار:



من المعروف أن الصبار مفيد لمجموعة متنوعة من المشاكل، الصبار له خصائص يمكن أن تساعد في تهدئة الجلد المتهيج ، وبالتالي يمكن استخدامه أيضًا لسعات النحل. يمكنك استخدام هلام الصبار الطازج أو استخدام تلك التي اشتريتها من المتجر وهي مفيدة بنفس القدر.