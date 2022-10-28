عبدالمنعم السيد: قرارات الحماية الاجتماعية هدفها عدم تحميل المواطن أعباء جديدة

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ومد مظلة الحماية الاجتماعية كان الهدف منها امتصاص أثار تحرير الصرف على المواطن وعدم تحميله أعباء جديدة.

وشدد الدكتور عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، على ضرورة الاستفادة من تحرير سعر الصرف لمصر، قائلا: "لازم يكون في استفادة حقيقية مما تم وإذا كانت الدولة تستطيع زيادة حجم الصادرات المصرية ده ممكن يساعد في جذب استثمارات جديدة".

واستكمل: "إذا استفدنا من قرار تحرير سعر الصرف سيكون له شأن أفضل على الاقتصاد المصري".