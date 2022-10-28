اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 08:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

عبدالمنعم السيد: قرارات الحماية الاجتماعية هدفها عدم تحميل المواطن أعباء جديدة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:30 م
عبدالمنعم السيد: قرارات الحماية الاجتماعية هدفها عدم تحميل المواطن أعباء جديدة أرشيفية
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاقتصادية، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ومد مظلة الحماية الاجتماعية كان الهدف منها امتصاص أثار تحرير الصرف على المواطن وعدم تحميله أعباء جديدة.
 
 
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، على ضرورة الاستفادة من تحرير سعر الصرف لمصر، قائلا: "لازم يكون في استفادة حقيقية مما تم وإذا كانت الدولة تستطيع زيادة حجم الصادرات المصرية ده ممكن يساعد في جذب استثمارات جديدة".
 
 
واستكمل: "إذا استفدنا من قرار تحرير سعر الصرف سيكون له شأن أفضل على الاقتصاد المصري".

عبد المنعم السيد

الاصلاح الاقتصادي

الرئيس السيسى

البنك المركز



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة