اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية.. معتدل صباحا.. والأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:19 ص
طقس الإسكندرية.. معتدل صباحا.. والأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الطقس فى الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرار نسبيًا  فى الطقس مع سطوع الشمس على كافة أحياء الإسكندرية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة غير مؤثرة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء،  كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.

الطقس-فى-الاسكندرية
الطقس-فى-الاسكندرية

 

حالة-الطقس-بالإسكندرية
حالة-الطقس-بالإسكندرية

 

حالة-الطقس-فى-الإسكندرية
حالة-الطقس-فى-الإسكندرية

 

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