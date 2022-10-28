اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:38 م
أكرم القصاص
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ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك غير صالحة بالشرقية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:25 م
ضبط 9 أطنان لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك غير صالحة بالشرقية لحوم غير صالحة -أرشيفية
الشرقية - فريق المحافظات

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ضبطت مديرية الطب البيطرى بالشرقية 9 أطنان و58 كجم لحوم ودواجن وأسماك مخالفة، وتحرر 91 محضر مخالفة خلال حملات تفتيشية بمراكز ومدن المحافظة.

 

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية "إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية" بالاشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية".

 

وقامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 91 محضر مخالفة، وضبط 9 أطنان و85 كجم لحوم ودواجن وأسماك مخالفة ما بين 676 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و151 كجم لحوم مجمدة و47 كجم لحوم مصنعة و500 كجم كبده و488 كجم دواجن، وطن و110 كجم أسماك مجهولة المصدر و بدون بيانات، و33 كجم لحوم مصنعة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و6 أطنان لحوم مصنعة و80 كجم أسماك.

وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.


الشرقية

بيطري الشرقية

ضبط لحوم مجهولة المصدر

ضبط دواجن غير صالحة الاستخدام



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