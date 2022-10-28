ضبط 21.5 طن أرز ومكرونة وسكر ودقيق بحملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملة تموينية مكبرة، استمرارا لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق والتصدي لجميع أنواع المخالفات، ومتابعة جميع الأنشطة التجارية والصناعية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أنه قامت إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط مخزن سلع غذائية يعمل بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية بدون فواتير "مجهولة المصدر"، حيث تم التحفظ على طن ونصف دقيق استخراج 72%، و16 طن أرز، و2 طن مكرونة، و2 طن سكر.

وتابعت المديرية، أنه تستمر جهودها بقيادة عيد عبد الله أبو زيد مدير المديرية، ومنال إحسان وكيلة المديرية، ومأموري الضبط القضائي، في القيام بمهامها من أجل ضبط المخالفين في جميع الأنشطة بمحافظة القليوبية.