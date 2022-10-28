ضبط مواد مخدرة بقيمة مليون جنيه فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) وبالاشتراك مع (مديريتى أمن الجيزة والمنيا) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وإدارتهم بؤرتين إجراميتين، مُتخذين من (دائرة مركزى شرطة كرداسة بالجيزة - مطاى بالمنيا) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:

ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، ونجله "لأحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البانجو - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط ( 8 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزتهم (19 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 4,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس – بندقية خرطوش – فرد محلى الصنع – 2 طبنجة – مسدس – 23 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - تليسكوب – مبلغ مالى – 4 هاتف محمول).

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ، وبحوزته (عدد 30 طربة من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ، وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول).

وضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا ، وبحوزته (عدد 10 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,100٫000 جنيه تقريباً).