صحة دمياط تعلن فحص 1200 مواطن ضمن قوافل "حياة كريمة"

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنفيذ قافلة بقرية "أم الرضا الجديدة" التابعة لمركز كفر البطيخ، وذلك ضمن فاعليات مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وتضمنت القافلة، كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن حانبه ذكر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1274مواطن، لافتا إلي أنه تم تحويل 25 مواطن لتلقى العلاج بالمستشفيات العامة.

وأضاف وكيل صحة دمياط، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 8 حالات أخرى، فضلاً عن إجراء 309 تحليل معملى و الكشف بالأشعة لعدد 15 حالة و السونار ل 19 حالة أخري، مؤكدا أن قوافل "حياة كريمة" ضمنت وصول الخدمات الطبية لكافة المناطق داخل المحافظة، مشيرا إلي أنه يتم الآن التحضير لإطلاق قوافل أخري خلال الأيام المقبلة، موضحا أن "حياة كريمة" وفرت وصول الخدمات المناطق النائية والاكثر احتياجا.