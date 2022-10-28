زراعة الأشجار ورفع كفاءة الحدائق والإنارة بقلين وبلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينتى بلطيم وقلين بمحافظة كفر الشيخ، زراعة الاشجار، وأعمال النظافة، ورفع كفاءة الحدائق، وإحلال وتجديد قطع الإنارة بالأعمدة الكهربائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإشراف على الحملات المكثفة علي المرافق الحيوية بالمدينة والتواصل مع المواطنين ميدانياً.

تابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مدينة قلين، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة والصيانة اليومية لكشافات الإنارة لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، وصيانة كشافات الانارة طريق شباس عمير البكاتوش، وتابع مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام ورفع مخلفات القمامة، إضافة لزراعة الأشجار بعدد من القرى منها قرية شباس عمير.

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مراجعة الخلايا الضوئية بنظام التايمر بخط بلطيم الحامول، والتشديد على صيانة الكشافات، وإحلال وتجديد كافة قطع الإنارة بالأعمدة الكهربائية، كما أشرف على نظافة الحدائق الخضراء بالمدخل الشرقي للمدينة ، وأمام المساكن الشرقية ، والحرفيين ، واستاد مدينة بلطيم ، ومجمع المحاكم ، وقسم الشرطة ، ومجلس المدينة ، وأمام سوق الجملة، ونظافة محيط الجداريات أمام الإدارة التعليمية ، وأمام السوق القطاعى ، وكورنيش مدينة بلطيم.



رفع كفاءة الحدائقط



ري الاشجار بقرية بقلين



ري الاشجار



زراعة الاشجار بقرية بقلين



تمهيد الحدائق



رفع كفاءة الحدائق ببلطيم