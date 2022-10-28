اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رفع 132 طن مخلفات وقمامة بشوارع وميادين حى المنتزه ثان فى الإسكندرية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:29 م
رفع 132 طن مخلفات وقمامة بشوارع وميادين حى المنتزه ثان فى الإسكندرية رفع المخلفات والقمامة بحي المنتزة ثان
الإسكندرية -فريق المحافظات

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شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية برئاسة المهندسة هدى أبو كليلة رئيس الحى، حملات نظافة مكبرة ورفع   132 طن مخلفات أتربة ورديم، شارع النبوى المهندس، و مساكن طلعت مصطفى، وبمحيط مدارس الكويت والحرمين.

وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتكليفات هدى أبو كليلة رئيس حى المنتزه ثان، برفع كفاءة النظافة بنطاق الحى، والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين.

وكلفت هدى أبو كليلة، بتنفيذ حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات والأتربة من خلال حملات بيئية بالحرمين، وأيضا شارع النبوي المهندس، وبمساكن طلعت مصطفى وبمحيط مدارس الكويت، وعبد السلام عبد الغفار، بحمولة 132 طن مخلفات واتربة، ويستمر العمل على تحسين منظومة النظافة، برصد ورفع المخلفات بنطاق الحى.

رفع المخلفات والقمامة بحي المنتزة ثان
رفع المخلفات والقمامة بحي المنتزة ثان

 

حملات النظافة بحي المنتزة ثان
حملات النظافة بحي المنتزة ثان

 

رفع مخلفات حي المنتزة ثان
رفع مخلفات حي المنتزة ثان

 


اخبار الإسكندرية

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اخبار اليوم



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