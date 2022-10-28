دير مارجرجس بقرية الرزيقات بالأقصر يستعد لبدء التخييم مطلع نوفمبر

الأقصر – أحمد مرعى

يستعد أبناء الكنيسة بمحافظة الأقصر ومختلف محافظات الصعيد، خلال الأيام المقبلة لبدء عمليات التخييم حول الدير، تجهيزاً للمولد السنوى فى دير مارجرجس بجبل الرزيقات الدير الأشهر فى غرب محافظة الأقصر، وذلك قبل بدء الاحتفالات بالمولد السنوى للدير، والذى يبدأ يوم 10 نوفمبر المقبل وينتهى فى 16 نوفمبر 2022 المقبل.

ويجرى العمل خلال تلك الأيام داخل دير مارجرجس بجبل الرزيقات، بعمل الاستعدادات والتجهيزات النهائية للمولد السنوي لدير مارجرجس والذي يتوافد على حضروه الآلاف من شعب الكنيسة بالأقصر ومحافظات مصر، وخلال الاحتفالات سيتم عقد قداسات يومية تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وذلك خلال فترة الإحتفال، والتي تبدأ يوم غداً الأربعاء 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر المقبل، وتم التأكيد جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن.

ويقع "دير مارجرجس" على مسافة 13 كم جنوب أرمنت و5 كم جنوب غرب قرية الرزيقات وسمى بـ"دير الرزيقات" لأن الشعب المسيحى اعتاد إلصاق اسم القرية القريبة منه باسم الدير، والكنيسة الحالية بالرزيقات قديمة وترجع إلى القرن 18/19، حيث أقيمت مكان كنيسة أخرى تهدمت نتيجة انتشار نمل أبيض صغير ينتشر فى المنطقة الجبلية، وكنيسة الدير لا تختلف كثيرًا عن مبانى الأديرة المنتشرة فى الصعيد، والتى كانت تتبع القديس باخوميوس أب الشركة ويوجد بداخلها 6 هياكل و3 خوارس، وصحن الكنيسة كبير يتكون من 6 بواكي و3 خوارس والجميع مغطى بالقباب من الطوب اللبن وللكنيسة 24 قبة، وتضم الكنيسة هيكلًا رئيسيًا باسم القديس مارجرجس شفيع الدير وبداخلها هيكل باسم الأنبا متاؤس الفاخورى، وهيكل باسم الأنبا أنطونيوس وهيكل باسم السيدة العذراء وهيكل باسم الملاك وهيكل الشهداء وصحن الكنيسة، ويوجد فى الكنيسة 3 أبواب الرئيسى منها يفتح من الناحية البحرية والباب الثاني من جهة الغرب والباب الثالث من جهة الجنوب.