اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:12 ص
أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لتوقف المصانع عن توريد الأجهزة المنزلية (إنفوجراف)

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:05 ص
خليك واعى.. لا صحة لتوقف المصانع عن توريد الأجهزة المنزلية (إنفوجراف) لا صحة لتوقف المصانع عن توريد الأجهزة المنزلية

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نفى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات ، الشائعات التي روجها البعض بشأن قيام المصانع بالتوقف عن توريد الأجهزة المنزلية والكهربائية، مؤكدا أن المصانع تعمل بشكل طبيعي وتقوم بالتوريد وفق العقود المتفق عليها.
 
وأضاف في تصريحات خاصة ، أن الأسواق في الفترة الحالية تشهد إتاحة وتوافر السلع المختلفة للأجهزة المنزلية ، وأن أي حديث عن نقص في السلع أو تسعيرها بأكبر من قيمتها مجرد شائعات.
 
وأشار إلي أن الارتفاع في الأسعار مؤخراً جاء نتيجة طبيعية لزيادة أسعار خامات الإنتاج عالمياً بنسب وصلت إلي 20% وكذلك تحرك سعر صرف العملات، لافتا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار الأسعار.
 
لا صحة لتوقف المصانع عن توريد الأجهزة المنزلية
لا صحة لتوقف المصانع عن توريد الأجهزة المنزلية

 


توريد الأجهزة المنزلية

خليك واعى

اتحاد الصناعات

الغرفة الهندسية



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