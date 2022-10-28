اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 12:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة (إنفوجراف)

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:46 م
خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة (إنفوجراف) لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مزاعم روجها عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بوجود تجمعات ببعض المحافظات ونشرهم بعض الصور والفيديوهات القديمة، فى محاولة لخداع المواطنين بعد فشل الجماعة الإرهابية فى دعواتها التحريضية.
 
مصدر أمنى نفى صحة ادعاءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُروجى تلك المزاعم، موضحا أن هناك حالة استقرار كامل فى كل الشوارع والميادين على امتداد محافظات مصر.
 
كما أن الفيديوهات قديمة وتعيد الجماعة تدويرها وهى عادة دأبت عليها، إذ تعانى الجماعة الإرهابية من حالة إفلاس ولايوجد تأثير لها فى الشارع.
 
لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة
لا تصدق أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية وفيديوهاتها القديمة
 
 
 

الإخوان

أكاذيب جماعة الإخوان

خليك واعى

الداخلية



الموضوعات المتعلقة

الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تنشر فيديوهات قديمة لتجمعات ببعض المحافظات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 11:06 م

السفير حسام زكى: قضية المناخ أحد أهم القضايا المطروحة على القمة العربية بالجزائر

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:50 م

عطل عالمى يضرب فيس بوك وانستجرام.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 10:04 م

شكرى يصل إلى الجزائر للمشاركة فى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 09:28 م

أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتزويد مدينة السيارات بالمرافق العامة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة