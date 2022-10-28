حريق هائل يلتهم مخزن قطن فى دمياط .. صور

دمياط - فريق المحافظات

تلقت أجهزة الأمن بلاغا، أفاد بوقوع حريق هائل بأحد مخازن تشوين القطن بقرية ميت الخولى التابعة لمدينة الزرقا بمحافظة دمياط.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة الزرقا برفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بأكثر من 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وروى شهود عيان، أن الأهالى تفاجأت باندلاع النيران داخل المخزن، مؤكدين أنهم حاولوا السيطرة على الحريق غير أن الحريق امتد بشكل كبير بسبب وجود كميات من محصول القطن بداخله.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق، فيما قامت قوات الأمن بتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقدير الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق.



حريق بشونة قطن في دمياط



حريق في مخزن قطن بدمياط