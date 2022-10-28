حبس شقيقين 4 أيام بواقعة مقتل شاب والتخلص من جثته بجوار ترعة الإسماعيلية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية حبس شقيقين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بالاشتراك في قتل شاب والتخلص من جثته بجوار ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية بجوار ترعة الإسماعيلية في طريق مشتول السوق – بلبيس، ووجود آثار لكدمات أسفل رقبة الجثة.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي مشترك من رجال المباحث الجنائية في مركزي مشتول السوق وبلبيس، وعقب تفريغ الكاميرات بمحيط مكان العثور على الجثة توصلت التحريات إلى أن المجني عليه شاب عمره 18 سنة، من محافظة الفيوم، يعمل في أحد الأفران.

وتبين أن وراء مقتل الشاب المجني عليه أحد زملائه في الفرن، وذلك على إثر نشوب مشادة بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي أقدم المتهم خلالها على خنق المجني عليه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك اتصل المتهم بشقيقه، الذي حضر إليه منة منطقة الخانقة في محافظة القليوبية وساعده على التخلص من الجثة في مكان العثور عليها، فيما جرى ضبط المتهمين الشقيقين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسهما على ذمة التحقيق.