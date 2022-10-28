جامعة سوهاج تستثنى أحد طلاب ذوى الإعاقة البصرية من شرط الترتيب للقيد بالماجستير

واوضح عبدالخالق ان الطالب محمد أبوطالب قد تخرج من كلية الاداب عام 2009 وحصل على دبلومة تبريرية عام 2010 ودبلومة مهنية عام 2011 ومواد تكميلية عام 2021 ، وتقدم للقيد بدرجة الماجستير هذا العام من بين 49 متقدم، وكان ترتيبه 24 من بينهم، حيث تم اختيار عدد 13 فقط للقيد بالماجستير، لكن قرار مجلس الجامعة جاء ليستثني الطالب محمد بصفته أحد أبناء الجامعة من ذوى الاحتياجات، مع التوصية على تطبيق نفس الاستثناء على الحالات المماثلة.

وأكد عبد الخالق أن هذا الاستثناء جاء استمراراً لدعم الجامعة لهذه الفئة من أبناء الشعب المصرى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.