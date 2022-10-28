توريد 50 ألف طن أرز شعير لشون محافظة البحيرة

وأضافت أنه جارى أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة، بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية ، وإجمالى ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 50126 طن من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان.

وناشدت نائب محافظة البحيرة مزارعي المحافظة بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

يذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - المحمودية - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة إستيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين إحتياطية لإستخدامها في حالة الذروة .

كما تم الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الاستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الإلتزام بتوريد طن عن كل فدان.