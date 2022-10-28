تنظيم 18 جلسة دوار للتوعية المجتمعية ضمن حياة كريمة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مبادرة (حياة كريمة)، موجها بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، على استكمال تنظيم برنامج جلسات الدوار تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بهدف رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية، مشيرة إلى القيام بتنظيم 18 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى استهدفت 900 من السيدات والرجال داخل قرى الكلح غرب والنصراب والسباعية بمركز إدفو، بالإضافة إلى قريتى الضما والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو.