اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنظيم 18 جلسة دوار للتوعية المجتمعية ضمن حياة كريمة بأسوان

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:34 م
تنظيم 18 جلسة دوار للتوعية المجتمعية ضمن حياة كريمة بأسوان جانب من الندوة
أسوان- صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مبادرة (حياة كريمة)، موجها بتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى لدى الأهالى والمواطنين داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، على استكمال تنظيم برنامج جلسات الدوار تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية بهدف رفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بجانب ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الحالية، مشيرة إلى  القيام بتنظيم  18 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية والتى استهدفت 900 من السيدات والرجال داخل قرى الكلح غرب والنصراب والسباعية بمركز إدفو، بالإضافة إلى قريتى الضما والمنشية الجديدة بمركز كوم أمبو.


تنظيم

ادفو

كوم امبو

جلسة دوار

توعية

حياة كريمة

أسوان



الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تكتب شهادة ميلاد جديدة لقرى نصر النوبة فى أسوان.. تنفيذ وتشغيل أول سوق حضارى على مستوى الجمهورية فى قرية أبو سمبل.. ومشروعات خدمية وتنموية ومحطات صرف صحى وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.. صور

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:00 م

إنجازات ملموسة لحياة كريمة بقرى إدفو.. مشروعات كبرى ومستشفيات ومدارس

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:00 ص

بابا فاسيليو يضم 22 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا للسفر إلى أسوان

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 01:15 ص

حياة كريمة بأسوان.. أسواق حضارية ومشروعات بنية تحتية وإسكان بكوم أمبو

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة