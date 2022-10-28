تفاصيل دعم جهاز التنمية لأصحاب المشروعات الزراعية فى المحافظات

كتب إسلام سعيد

شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في فعاليات المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية والذي يستمر على مدار يومين بمحافظة الفيوم، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفاز 2 من عملاء الجهاز بالفيوم بجوائز المهرجان لتفوق مشروعاتهم وتميز إنتاجيتها.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على إتاحة مختلف أوجه الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية، ومن بينها المشروعات الزراعية المتخصصة في الزراعات الطبية والعطرية.

قال الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يهتم بدعم وتطوير المشروعات الزراعية في مختلف محافظات مصر، من خلال إتاحة حزمة من برامج التدريبية المتخصصة لدعم القدرات الفنية والتسويقية لأصحاب المشروعات الزراعية، مشيرا إلى مشاركة الجهاز في مهرجان النباتات العطرية بالفيوم يأتي في إطار حرصه على الوصول إلى شريحة أكبر من أصحاب الأنشطة الزراعية أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالخدمات المتاحة من خلال الجهاز وتيسير حصولهم عليها.

وأضاف "عباس"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن آليات أنشطة الجهاز في دعم تلك المشروعات سواء الجديدة أو القائمة متنوعة، حيث يأتي أهمها تصميم وإعداد وإتاحة خدمات الدعم الفني للعملاء الراغبين في إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال إتاحة نماذج دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات الفنية والتسويقية المتخصصة لأصحاب هذه المشروعات، ومن يرغب في التعرف على هذه الخدمات أو الاستفادة منها يمكنه التوجه لأفرع الجهاز في مختلف المحافظات.