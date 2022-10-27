محافظ بنى سويف: نسعى لرؤية مشتركة وخطوات جادة للنهوض بالنباتات الطبية والعطرية

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجلسة الافتتاحية للمهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية، والذي تستضيفه محافظة الفيوم على مدار يومين، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور علاء عزوز "نائباً "عن وزير الزراعة وألكساندر سولجا المدير التنفيذي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz )، النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الدكتور طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة، وممثلى وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.

وفي كلمته أعرب محافظ بني سويف عن حرصه على المشاركة في المؤتمر،الذي يتم تنظيمه على أرض محافظة الفيوم، إحدى محافظات الصعيد،الذي يُعتبر إقليماً واعداً بما يحويه من موارد ومقومات تحتاج إلى رؤية متكاملة،يسهل ترجمتها إلى واقع عملي وخطط استراتيجية ومشروعات وبرامج تنموية تنعكس آثارها على المواطن الصعيدي الذي يطمح في تنمية شاملة، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها المهرجان، من خلال الوصول لرؤية مشتركة يتم ترجمتها لخطوات جادة للنهوض بقطاع زراعة وصناعة النباتات الطبية والعطرية ، من خلال مواجهة تحدياته، وتعظيم سلاسل القيمة المضافة من مورد يمتاز به هذا الإقليم الواعد في مختلف المجالات، خاصة وأن قطاع النباتات الطبية والعطرية من المجالات الاقتصادية ذات العوائد التنموية المتنوعة والشاملة.

حيث يشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 70 من منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية، وممثلي سلاسل التوزيع والمصانع والجمعيات الأهلية، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والوقاية من الأمراض والآفات، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات والاستشارات،بجانب العاملين في مدخلات الإنتاج والتصنيع "التعبئة والتغليف والماكينات والأسمدة"، والجمعيات التسويقية والمزارعين، من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، والوادي الجديد، والأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر تشمل عقد ورش عمل، ومحاضرات علمية، ومسابقات، وتوقيع مذكرات تفاهم، وعرض تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية في العالم بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، مع التركيز على الجديد في عمليات الإنتاج والتصنيع، والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، وأهم المعوقات التي تواجه هذا القطاع.