اليوم السابع
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ترامب يعبر عن سعادته لاستحواذ "ماسك" على تويتر ويؤكد: بات فى أيد أمينة"

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:40 م
ترامب يعبر عن سعادته لاستحواذ "ماسك" على تويتر ويؤكد: بات فى أيد أمينة" ترامب وماسك
كتب عبد الوهاب الجندى

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أبدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سعادته لأن تويتر بات "في أيد أمينة" وذلك بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الموقع.

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الملياردير الأمريكى إيلون استحوذ على تويتر وأطاح برئيسها التنفيذى والمسئول المالى الرئيسى ومسئولة الشئون القانونية بالشركة، بحسب ما أوضح مصدرات مطلعان على الاتفاق.

ولم تكشف المصادر ما إذا كانت كل أوراق الصفقة، التى قدرت فى الأساس بقيمة 44 مليار دولار تم توقيعها، أو أن الصفقة تم إنهائها. إلا أنهم قالوا إن ماسك أصبح مسئولا عن منصة السوشيال ميديا، وأنه أقال الرئيس التنفيذى باراج أجراوال، ومسئول االشئون المالية نيد سيجال ومسئولة الشئون القانونية نيجايا جاد. ولم يرغب أى من المصادر فى الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للصفقة.

 

 


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