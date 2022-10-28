تحرير 458 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الإغلاق فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابيراللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير (458) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.