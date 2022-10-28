اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:35 م
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تحرير 458 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الإغلاق فى 24 ساعة

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:35 م
تحرير 458 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الإغلاق فى 24 ساعة غلق محلات -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابيراللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير (458) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


مخالفات المحلات

غلق المحلات

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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