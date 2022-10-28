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"بيطرى الغربية": تحصين 38 ألف رأس ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:25 م
"بيطرى الغربية": تحصين 38 ألف رأس ضمن الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات حملة تحصين -أرشيفية
الغربية محمد طارق

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قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية، إن المديرية بدأت فى تنفيذ أعمال الحملة القومية لتحصين المواشى الصغيرة "الأغنام والماعز" ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وذلك بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وأضاف أنه تم تحصين 38 ألف حيوان من الماعز والأغنام حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم صرف كافة اللقاحات والأمصال والمستلزمات اللازمة للتحصين، كما تم حصر وتعداد المحافظة من الحيوانات (الأغنام – الماعز) والبالغ عددها 41688 تقريبا.

 

كما ناشد مدير المديرية جميع المواطنين التعاون والتواصل المباشر مع المديرية بإداراتها ووحداتها البيطرية البالغ عددها 135 وحدة بيطرية، وذلك لتحصين حيواناتهم ضد هذا المرض بجانب تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعيه للمواطنين وكذا ترقيم وتسجيل الحيوانات .

 

وأوضح مدير المديرية أن هناك لجان من الأطباء والمعاونين تقوم بالمرور علي المنازل والحظائر لتحصين الحيوانات، بجانب الأخري المكلفة بهذا الشأن في الوحدات أو في لجان مركزية داخل القري، وأن التحصين أمن وفعال ومتوفر وثمن التحصين 3 جنيهات للحيوان من الأغنام أوالماعز، وحال وجود أي شكوي علي المواطنين يرجى التواصل مع الإدارة البيطرية التابع لها محل إقامته أو التواصل مع مديرية الطب البيطري علي تليفون 3332574، وتوصى المديرية المواطنيين أهالى المحافظة ومربي المجترات الصغيرة بضرورة تحصين مواشيهم حفاظا وحماية لهم.


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