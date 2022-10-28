بورفؤاد.. محمية طبيعية لطائر الفلامنجو والمسار الثانى للطيور المهاجرة "صور"

بورسعيد - محمد فرج

قال واتر البحرى، الباحث البيئى للطيور ومصور الحياة الطبيعية، إن مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر "الفلامنجو"، فضلاً عن كونها المسار الثانى للطيور المهاجرة، مشيرًا إلى أن طائر الفلامنجو الكبير هو طائر مشتى يأتى من منتصف وجنوب أوروبا إلى أفريقيا خاصة مصر، حيث تتواجد ببحيرة البردويل بشمال سيناء ومنطقة قناة السويس وبحيرة قارون ووداى النطرون وسيوة، ويأتى أيضا إلى منطقة النوبة جنوبا ببحيرة النوبة بجانب تواجده الخاص بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، لما له من أهمية بيئية وتاريخية واقتصادية.

وأضاف الباحث البيئى للطيور ومصور الحياة الطبيعية، لـ"اليوم السابع"، أن عمله كباحث بيئى رصد فى 2019 ما لا يقل عن 25 ألف طائر فلامنجو كبير الحجم بملاحة بورفؤاد، وتم التعرف على بعض الطيور المرفقة والتى تؤكد أنها آتية من جنوب فرنسا إلى منطقة محمية بورفؤاد لتقضى فصل الشتاء الدافئ. وتابع أنه رصد أكثر من 20 ألف طائر فلامنجو كبير بمنطقة ملاحة شرق التعريفة بخريف 2007.

وفى ذات السياق أكد أن مدينة بورفؤاد تقع على المسار الثانى لهجرة الطيور المهاجرة للطيور المائية والخواضات والشجرية وبعض الجوارح، مشيرًا إلى أن طائر الفلامنجو من أهم الطيور التى يمر عليها ويشتى بها، خاصة بملاحات الماكس التى تقع جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد فى الشطر السيناوى التى تعتبر 3 أهم منطقة هامة للطيور IBA باعتراف المجلس العالمى للطيور Bird Life lnternstional، مشيرًا إلى أن بحيرة الملاحة آخر منطقة ذات نقاء طبيعى بدون تلوث بمحافظة بورسعيد لتجمعات الكائنات الحية "طيور مقيمة ومهاجرة نباتات برية ومائية وحشرات وزواحف برية وبحرية أسماك "وقشريات رغم صغر حجمها فهى تضم أكثر من نوع من الكائنات الحية.

وأكد "واتر" أن بحيرة الملاحة أحد المفاتيح الرئيسية للطيور المهاجرة إلى مصر بعد بحيرة البردويل ومنطقة الزرانيق، مضيفاً أن بحيرة الملاحة تحتل المرتبة الثالثة للمناطق الهامة للطيور lBAS على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً لمنظمة مصر حيث تحتوى على أكثر من 55 ألفا و 944 طائرا موزع على أكثر من 48 نوع طائر.

ومن جانبه أكد "واتر"، الباحث البيئ أن طائر الفلامنجو أو طيور النحام أو الطائر النارى حسب الترجمة الحرفية لاسمه، مشيرًا إلى أن الفلامنجو يعتبر من الطيور الخواضة من رتبة النخامية.

وفى سياق متصل، أكد "واتر" أن هناك 6 أنواع من طائر الفلامنجو كبير وآخر صغير الحجم وطائر الفلا منجو التشيلى وطائر الفلامنجو الأنديز وطائر الفلامنجو الأمريكى وطائر الفلامنجو بونا.

ومن جهة أخرى أكد أن طائر الفلامنجو الأكبر هو أطول أنواع طيور الفلامنجو، حيث يتراوح طوله ما بين 1.2 و1.45 متر ويزن ما يقرب من 3.5 كيلوجرام، أما أقصر طائر هو طائر الفلامنجو الصغير الذى يصل طوله إلى حوالى 80 سم ويزن ما يقرب من 2.5 كيلو جرام والمسافة بين جناحى طائر الفلامنجو تتراوح بين 95 /150 سم ومنقارها ضخم ومنحنية الأطراف واضحة التقوس وتوجد أسنان على هيئة المشط فى كلا الفكين وموطنه البحيرات ذات ملوحة عالية والقريبة من الشواطئ وبعض منها قد تأوى إلى المياه العذبة.

وأوضح "واتر" أن طائر الفلامنجو الأمريكى عادة ما تكون ألوانه البرتقالية المحمرة زاهية وشديدة الوضوح بسبب زيادة مستويات تلك المادة فى طعام طائر الفلامنجو فى تلك المنطقة، بينما طائر الفلامنجو الذى يعيش فى كينيا ألوانه تميل إلى الوردى الفاتح بسبب قلة مستويات بيتا كاروتين فى تلك المنطقة.

وأكد بأنه يطلق على مجموعات الفلامنجو اسم المستعمرات أو الأسراب وكل مستعمرة تعمل على حماية بعضهما البعض من الحيوانات المفترسة، فضلاً عن رعاية صغار طائر الفلامنجو، موضحا: العلماء يعتقدون أن طائر يتزوج بزوجة واحدة ويميل إلى البقاء مع أنثاه لبقية حياته ويقوم الأزواج بعمل الأعشاش من أكوام الطين وسط الماء".

وناشد "واتر" الجهات المعنية الحفاظ على آخر منطقة خاصة بملاحة بورفؤاد لاستمرار توافد طيور الفلامنجو الكبير الذى يعتبر من أهم مميزات سياحة مشاهدة الطيور بالمحافظة بجانب محمية أشتوم الجميل غرب بورسعيد ببحيرة المنزلة لمزيد من السياحة البيئية .



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (7)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (8)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (9)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (10)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (11)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (12)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (13)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (14)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (15)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (16)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (1)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (2)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (3)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (4)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (5)



مدينة بورفؤاد محمية طبيعية لطائر الفلامنجو (6)