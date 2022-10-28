اليوم السابع
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بلينكن: نتائج انتخابات الكونجرس لن تؤثر على الدعم الأمريكى لأوكرانيا

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 07:00 ص
بلينكن: نتائج انتخابات الكونجرس لن تؤثر على الدعم الأمريكى لأوكرانيا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن نتائج الانتخابات النصفية القادمة للكونجرس لن تؤثر مبدئيا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال بلينكن في حديث لقناة "سي بي إس" الكندية، إنه "حتى الآن رأينا دعما لأوكرانيا من الحزبين"، وذلك ردا على سؤال حول إمكانية تقلص الدعم الأمريكي لكييف في حال فقدان الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب.

وأشار إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين مصممون على دعم أوكرانيا.

وتابع: "لا أتوقع أن يتغير ذلك بشكل جذري. لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل، ولكن على أساس ما رأيناه حتى الآن، أعتقد أن الدعم موجود وهو ثابت، وهو من الحزبين".

يذكر أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا التي قد قدمتها واشنطن بلغ أكثر من 18 مليار دولار.


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