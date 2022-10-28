بايدن سيدلى بصوته مبكرا فى الانتخابات النصفية بولاية ديلاوير بصبحة حفيدته

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيدلى بصوته مبكرا فى الانتخابات النصفية خلال عطلة نهاية الاسبوع فى مسقط رأسه بولاية ديلاوير، التى يبدأ فيها التصويت الشخصى المبكر اليوم الجمعة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيصوت مع حفيدته ناتالى التى تبلغ من العمر 18 عاما، والتى تصوت لأول مرة على الإطلاق.

ويدلى الرئيس بايدن بصوته فى الوقت الذى يواجه فيه حزبه معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيته فى الكونجرس، وفى الوقت الذى جعل الديمقراطيون أولويتهم تشجيع ناحبيهم على التصويت مبكرا فى المناطق المتاح فيه التصويت المبكر من أجل رفع نسبة الإقبال.

وتأتى رحلة بايدن إلى المنطقة التى يدلى فيها بصوته فى الوقت الذى يمضى فيه عطلة نهاية الأسبوع المطولة فى منزله بولنجتون. وسيقوم برحلة قصيرة إلى فيلادليفيا القريبة مساء الجمعة لحضور فعالية لصالح الحزب الديمقراطى فى بنسلفانيا مع نائبته كامالا هاريس. وقال مسئول ديمقراطى إن الفعالية المخصصة لجمع التبرعات ستجمع مليون دولار للحزب فى الولاية مع نائب الحكام جون فيترمان الذى يخوض سباقا حاميا على مقعهد مجلس الشيوخ الهام أمام المرشح الجمهورى د.محمد أوز.

وفى الشهر الماضى، قام بايدن بزيارة سريعة لولنجتون ليدلى بصوته فى السباق التمهيدى الديمقراطى بالولاية. وفى هذا الوقت، قالتا لمتحدثة باسم البيت الأبيض إن جدول بايدن تطلب توقف قصير فى ولنجتون ليدلى بصوته.