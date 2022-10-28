جاء ذلك، حسب ما أوردت صحيفة "دون" الباكستانية اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين شهباز والسفير المصري لدى باكستان طارق محمد دحروج.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء الباكستاني أن الجانبين تعهدا بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية الثنائية.

وركزت المناقشة على تعزيز العلاقات الباكستانية-المصرية، حيث أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تقديره لدعم مصر وتضامنها في أعقاب الفيضانات الناجمة عن تغير المناخ والتي تسببت في دمار هائل في باكستان.



