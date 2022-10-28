انطلاق كأس رئيس جامعة الأقصر فى كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة 2 نوفمبر

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية فى جامعة الأقصر، بإدارة النشاط الرياضي فعاليات "كأس رئيس الجامعة"، فى كرة القدم الخماسية (طلاب)، وتنس الطاولة (طلاب وطالبات)، خلال الفترة من 2 إلى 10 نوفمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن إدارة النشاط الرياضي بقيادة الكابتن عمرو أبوالقاسم، بصدد تنظيم بطولة كأس رئيس الجامعة فى كرة القدم الخماسية على ملعب نادي الأقصر الرياضي "الشعب"، وبطولة تنس الطاولة بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بين كليات جامعة الأقصر.

وأضاف مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن البطولة تأتي تمهيدا لاختيار منتخبات الجامعة فى كلا اللعبتين لتمثيل الجامعة فى مسابقة ألعاب جامعات الجنوب أواخر شهر نوفمبر المقبل وبطولة الأقصر الثانية للكرة الخماسية أواخر شهر ديسمبر المقبل، ودعا مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، الطلاب والطالبات، للمشاركة، لكى يتم اختيار أفضل اللاعبين لتمثيل الجامعة فى البطولات القومية.

وفى نفس السياق، أجرى طلاب الجامعة زيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة بقرى مركز أرمنت، بإشراف الدكتور قرشي سعدي منسق جامعة الأقصر بمبادرة حياة كريمة، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وأوضح الدكتور قرشى سعدى، أن هذه الزيارات تأتى فى إطار حرص الجامعة على تشجيع طلابها على المشاركة في العمل التطوعي، واستكمالاً لفعاليات ندوة "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، التى نظمتها إدارة الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة تفقدوا عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز أرمنت برفقة كل من؛ المهندس هانى محمد طايع مدير منطقة الأقصر بجهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس محمود صادق منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الأقصر.