

وأضاف أن "عملاً بتفويض الصلاحية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن الدعم الرئاسي الـ 24 لتزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الأمريكية منذ بدء أول سحب في أغسطس 2021".



ويشمل هذا الدعم إرسال أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 275 مليون دولار.



وسيؤدي هذا الدعم إلى رفع إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من 18.5 مليار دولار.



وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع أكثر من 50 من الحلفاء والشركاء؛ لدعم شعب أوكرانيا في الدفاع عن حريتها واستقلالها بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له.



وخلص بالقول "إننا نعمل أيضًا على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها، بالإضافة إلى نظامي صواريخ من طراز "ناسماس" المتقدمة المقرر تسليمهما إلى أوكرانيا الشهر المقبل، ونحن نعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا، ويتم معايرة قدرات الأسلحة التي نقدمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف في ساحة المعركة لأوكرانيا".