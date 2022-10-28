الكشف على 1283 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقرية العقب بمركز قوص

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العقب بمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 1283 مواطنا فى 6 تخصصات طبية بواقع "421 حالة جراحة عظام، 327 حالة طب أطفال، 249 حالة أمراض باطنية، 106 حالة جراحة عامة، 106 حالة أمراض نساء وتوليد، 29 حالة تنظيم الأسرة" فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 33 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المختلفة حضرهما 90 مواطنا.