"القرية البدوية" تستعد لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء - محمد حسين

تضمنت التجهيزات الجارية لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، تجهيز ركن خاص بجوار قاعة المؤتمرات، أطلق عليه "القرية البدوية"، فيها تقدم كل الوجبات والمشروبات من تراث وطبيعة أهل سيناء فى مظاهر عودة للطبيعة البكر احتفاء بضيوف مصر بشكل مختلف.

وقال الشيخ حسين موسى القائم على تنفيذ وتجهيز القرية، لـ"اليوم السابع"، إن القرية البدوية تقع بجوار قاعة المؤتمرات تحت إشراف وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء، وتم عمل افتتاح تجريبى لها.

وأشار إلى أن الزائر سيعيش فيها حياة أهل الصحراء بسيناء وعاداتهم وتقاليدهم، لافتا أنه تم تجهيزها للجلوس حسب الطبيعة السيناوية وفى أجواء مفتوحة، وتناول الطعام المعد على جمر الحطب طبيعيا، وكذلك المشروبات بينها مشروبات الأعشاب الطبيعية النابتة فى سيناء.

وتشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، تسابق الجهود من كل أجهزة ومؤسسات الدولة لإستقبال ضيوف مصر من كل انحاء العالم المشاركين فى قمة مؤتمر المناخ.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القرية البدوية تقع فى نطاق المنطقة الخضراء التى تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدةاستعداداً لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ (Cop 27)، وقال ان المنطقة الخضراء، تم فيها الانتهاء من معظم الأعمال الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات بالدول المشاركة في المؤتمر، وكذا البنية الأساسية لتلك المنطقة، وتركيب الخيام.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الخضراء تُعد منصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم، وذلك من خلال المعارض والأحداث الجانبية التى سيتم إقامتها بها، كما ستسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة.

وأوضح أنها تضم النافورة، والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، والمسرح والزراعات الموجودة بحديقة السلام، والقرية البدوية، لافتا إلى أن القرية تقدم خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ، وتعكس طابع الحياة البدوية، بما يسهم فى الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.



































