اليوم السابع
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الصين تتصدر.. تعرف على أكبر 5 دول استوردت منها مصر عام 2021

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 03:00 ص
الصين تتصدر.. تعرف على أكبر 5 دول استوردت منها مصر عام 2021 واردات - أرشيفية
كتب مدحت عادل

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قالت النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2021، إن إجمالي الواردات المصرية سجلت نحو 89.2 مليار دولار عام 2021، مقابل 70.4 مليار دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع  بلغت نحو 26.6٪. 
 
وارتفعت الواردات غير بترولية لتصل قيمتها 79.2 مليار دولار عام  2021، مقابل 64.0  مليـار دولار لعام 2020، بنسبة زيادة بلغت نحو 23.6٪.
 
ورصدت بيانات النشرة السنوية أكبر 5 دول استوردت منها مصر خلال العام الماضي 2021 وفقا لما يلي :
 
- جمهورية الصين الشعبية جاءت في المرتبة الاولي بنسبة 16.2٪ من جملة الواردات، وارتفعت الواردات منها بنسبة 23.4٪ لتصل قيمتها الي  14.4 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار لعام 2020.
 
- جاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بنسبة 7.7٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة  81.9 ٪ لتصــل قيمتها الي  6.9 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 3.8 مليار دولار لعام 2020.
 
- وفي المرتبة الثالثة جاءت الولايات المتحدة الامريكية   بنسبة 7.1٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 32.4٪ لتصل قيمتها الى 6.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.8 مليار دولار لعام 2020. 
 
- ألمانيا جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 4.7٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت  الواردات منها بنسبة 5.5٪ لتصل قيمتها إلى 4.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.0 مليار دولار لعام 2020.
 
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