ففى صحيفة الأنباء وتحت عنوان " السيسى: تجمع مصر والإمارات علاقات مودة وروابط تاريخية" قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على ما يجمع مصر والإمارات وشعبيهما الشقيقين من علاقات مودة وروابط تاريخية ومصير مشترك، معربا عن تقديره واعتزازه بجهود الشيخ محمد بن راشد الداعمة لمصر والتي ترسخ أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي صحيفة النهار وتحت عنوان " السيسي ومحمد بن راشد يبحثان توطيد العلاقات بين مصر والإمارات" قالت الصحيفة إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعرب عن الامتنان للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، فضلا عن الدور الهام الذي تضطلع به الجالية المصرية في الإمارات كجسر حضاري يربط البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدول.

وتحت عنوان "حاكم دبي يثمن دور القاهرة «المحوري» " قالت صحيفة الراي وثمن حاكم دبي «دور مصر المحوري في الدفاع عن القضايا العربية، ومواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.

وتابعت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي امس الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بالشيخ محمد بن راشد في بلده الثاني مصر، والذي تتزامن زيارته مع الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة علاقات ديبلوماسية بين مصر ودولة الإمارات.