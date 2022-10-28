الشرقية تحصد كأس دورى القوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بمعسكر الشباب ببلطيم

كفر الشيخ - محمد سليمان

سلم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كأس دورى خماسيات كرة القدم، لفريق الشرقية الحاصل على المركز الأول، كما حصل فريق بورسعيد على المركز الثاني، فيما حصل فريق السويس على كأس منافسات تنس الطاولة، لحصوله على المركز الأول وحصل فريق الشرقية فى تنس الطاولة على المركز الثانى.

وشهد وكيل وزارة الشباب والرياضة، حفل الختام الذي بدأ بالسلام الجمهورى تلاه طابور العرض، وقراءة القرآن الكريم، كما قدم فريق مركز شباب بلطيم عروض للكاراتيه، وذلك بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة وممثلي وزارة الشباب والرياضة، محمد حسين وإبراهيم زكريا من الإدارة العامة للتنمية الرياضية بالوزارة، وقام وكيل الوزارة بتسليم كأس الختام لكابتن فريق الشرقية، أقيم الحفل وسط أجواء رائعة قام بإعداده وتنظيمه فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، الذى حرص على توفير كل سبل الراحة للفرق المشاركة وتذليل أى عقبات طوال فترة إقامتهم بالمعسكر، وأعرب محروس، عن سعادته باستقبال المعسكر للفرق الرياضية المشاركة من المحافظات الستة عشر، مرحباً بضيوف محافظة كفر الشيخ متمنياً عودتهم مرات عديدة فى لقاءات رياضية ناجحة .

وشارك بالمشروع القومي للقوافل الرياضية للقرى الأكثر احتياجا، ضمن مبادرة حياة كريمة مشاركة 16 محافظة بمعسكر الشباب ببلطيم وهم محافظات "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسيوط، سوهاج، بورسعيد، الغربية، السويس، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، البحيرة، الشرقية"، يمثل كل محافظة 7 لاعبين ومشرف والمرحلة السنية للمشاركين من 18 حتى 25 عاماً وتقام الفعاليات بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.



عروض رياضية



كأس البطولة لمحافظة الشرقية



مشاركة 16 محافظة في القوافل الرياضية بمصيف بلطيم



ممارسات رياضية هلال القوافل بمصيف بلطيم