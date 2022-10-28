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لمن هم أقل من 15 عاما..

السعودية: عدم إلزامية ارتداء الشماغ والعقال عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 07:48 م
السعودية: عدم إلزامية ارتداء الشماغ والعقال عند إصدار بطاقة الهوية الوطنية علم السعودية
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عدم إلزامية ارتداء الشماغ والعقال في حال الرغبة بإصدار بطاقة الهوية الوطنية “البطاقة الشخصية” للأبناء ممن هم أقل من 15 عاما، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.
 
وكشفت الداخلية السعودية أن إصدار الهوية الوطنية يكون إجباريا عند إتمام 15 عاما، واختياريا بين سن 10 - 15 عاما ويلزم حضور الأب أو الأم، ويمكن حجز موعد عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب.
 
وأفادت بأنه في حال أتم الابن أو الابنة 15 عاما، فيمكن للأب أو الأخ أو الأم أو العم الخال التعريف به ويشترط حصول المعرف على بطاقة الهوية الوطنية وأن يكون قد أتم 18 سنة، وفي حال كان الابن أو الابنة أقل من 15 عاما فيلزم وجود المعرف (الأب أو الأم).

السعودية

الشماغ والعقال

البطاقة الشخصية

الهوية الوطنية



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