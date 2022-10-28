الزراعة: مصر تصدر مصر نحو 85% من إنتاجها للنباتات العطرية

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى فى مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول المقام بمحافظة الفيوم والذى نظمته وزارة الزراعة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى " Giz" مصر، بحضور الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وألكسندر سوليجا المدير التنفيذى للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وخلال كلمته نقل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى تحيات وزير الزراعة إلى كل المشاركين فى المؤتمر وأشاد بالتعاون مع الوكالة الألمانية(giz).

وقال إن النباتات الطبية والعطرية تحتل مكانة اقتصادية كبيرة فى الوقت الحاضر فى مجالى الزراعة والصناعة حيث تعتبر مصدرا" هام و اساسيا فى صناعة الادوية بالإضافة إلى صناعات اخرى ذات قيمة اقتصادية .

وأضاف "عزوز" أن مصر تتميز بإنتاج وتصدير منتجات النباتات الطبية والعطرية، لذلك يعتبر مشروع تجهيز وتعبئة النباتات الطبية والعطرية من المشاريع التصديرية المهمة، حيث تصدر مصر نحو 85% من إنتاجها، بعائد يصل إلى ما يقرب من 200 مليون دولار سنويا،بالاصافة إلى أنها من المشروعات كثيفة العمالة .

وشدد على أهمية دور وزارة الزراعة والجهات المعنية فى متابعة تطبيق تقنيات الرى والزراعة الحديثة، مشيرا إلى أهمية فى مهرجان النباتات الطبية والعطرية فى تعزيز قدرات المزارعين وزيادة حملات التعوية حول أهمية الممارسات الزراعية الجيدة وإضافة قيمة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية من خلال تحسين الجودة وأيضا خلق علامة تجارية مصرية للنباتات الطبية والعطرية مع تسليط الضوء على الحلول الخضراء الذكية وكفاءة الطاقة والمنصات الرقمية للإرشاد الزراعى وخدمات التسويق وضمان الجودة وكذلك على التحديات التى تواجه قطاع النباتات الطبية والعطرية

‏وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى أن وزارة الزراعة تدعم تنظيم مختلف المهرجانات التى تخدم المزارعين والزراعات المختلف ذات الميزة النسبية فى العائد ومنها النباتات الطبية والعطرية التى لها سوق واعد وطلب متزايد على المستويين المحلى وفى الأسواق الدولية، مشيرا إلى إن هذا الدعم التشجيع تم من خلال تنظيم وزارة الزراعة لعدد من المهرجانات منها مهرجان عسل النحل ومهرجان الزيتون المقرر عقده الأول من ديسمبر المقبل فى حديقة الأورمان.

وأكد "عزوز" أن الادارات والمعاهد البحثية بوزارة الزراعة تعمل على التوعية المستمرة للنهوض بإنتاجية هذه المحاصيل فى ظل ما يشهده العالم من تأثير التغيرات المناخية على مختلف مناحى الحياة ومنها زراعة النباتات الطبية والعطرية، من خلال برامج بحثية تهدف لإستنباط أصناف أكثر تحملا للظروف البيئية والمناخية وأقل إستهلاكا للمياه .

ويشتمل مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول، على 7 جلسات حوارية تناقش كيفية النهوض بصناعة وزراعة النباتات الطبية والعطرية بمشاركة كافة الخبراء والمختصين والمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى الهام.