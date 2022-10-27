غرفة الصناعات الغذائية تشارك فى افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية بالفيوم

كتب إسلام سعيد

تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، صباح اليوم بمحافظة الفيوم في افتتاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية الأول والذي ينطلق بعد قليل وعلي مدار يومي 27 ، و28 أكتوبر الجاري بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتحت رعاية وزير الزراعة ومشاركة 70 شركة من أعضاء غرفة الصناعات الغذائية.

كما يعقد المهرجان بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وﺍلمجلس التصديري ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، تشارك الغرفة بالمهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية في إطار التعاون المثمر والبناء مع مشروع تحسين سبل العيش والنظام البيئي في صعيد مصر المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة «كونسبت» لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف البسيوني، أنه تم دعوة الأعضاء للمشاركة وعرض المنتجات الخاصة بالمهرجان بالمجان وذلك بأسبقية التسجيل للشركات ممن تنطبق عليهم الشروط وبدون مقابل مادي بدعم وتمويل المشروع.

ولفت إلي أن الغرفة دعت شركات الأعضاء للتقدم والمشاركة في مسابقة "الابتكار في قطاع النباتات الطبية والعطرية" والتي تهدف إلي دعم وتشجيع العاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية على تقديم حلول مبتكرة للنهوض بالقطاع وتحسين المنتج المصري أثناء مراحل الزراعة والإنتاج والتصنيع والتصدير، حيث تأتي المسابقة ضمن الأنشطة الهامة والخاصة بالمهرجان.

وأوضح الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشؤون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، أن عدد المشاركين من الشركات المتخصصة في مجال النباتات الطبية والعطرية بالمهرجان أعضاء الغرفة 70 شركة، لافتاً إلى أن عدد إجمالي عدد الشركات من منتجي النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل 256 شركة.

ولفت عبد الجليل، إلي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتصديرية للقطاع حيث يسهم بشكلٍ كبيرا في توفير فرص العمل للشباب وخاصة المرأة، كما يمكن الاعتماد عليها في زيادة الصادرات بما فيها الزيوت والعجائن لمكانتها المرموقة وزيادة الطلب العالمي خاصة محاصيل البابونج والشمر والريحان والبردقوش والنعناع وغيرها.

ويناقش الخطوات المستقبلية لقطاع النباتات الطبية والعطرية، واتجاهات ومتطلبات الأسواق وتحديات سلامة الغذاء، وأهم الابتكارات في التصنيع واستخراج الزيوت والتعبئة والتغليف.

كما تتضمن محاور المهرجان دور الحلول الرقمية في تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية، والتوظيف وخلق فرص العمل في قطاع النباتات الطبية والعطرية، ودور المرأة في سلسلة القيمة الزراعية.