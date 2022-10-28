وقال زيلينسكى - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - إنه في غضون يومين تم إطلاق أكثر من 30 طائرة بدون طيار، وتمكنت قوات الجيش من إسقاط 23 طائرة بدون طيار بالإضافة إلى إسقاط صاروخ جوي موجه ومروحتين هجوميتين وتحولت مروحيات وطائرات هجومية أخرى إلى خردة معدنية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصف استخدام القوات الروسية لطائرات إيرانية بدون طيار بالأمر المرعب، مؤكدا أن واشنطن وحلفاءها عازمون على منع تسليم هذه الأسلحة.

وقال بلينكن، إن "هذه المسيرات تستخدم لقتل مدنيين أوكرانيين وتدمير البنى التحتية، مضيفا أن الولايات المتحدة وكندا وحلفاءها سيعملون معًا بهدف رد إيران ومنعها من تسليم هذه الأسلحة".

وفي السياق ذاته.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا فيتالي كيم، صباح اليوم، أن القوات الروسية قصفت المدينة في الساعات القليلة الماضية بصواريخ إس -300 فيما وردت أنباء عن إصابة مدني واحد.

وقال كيم - في منشور له عبر موقع "تليجرام" (نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية) - إن مبنى إداري من 3 طوابق تدمر من جراء القصف، كما تضرر مبنى شاهق مجاور حديث البناء وأصيب مدني بجروح طفيفة.

وأضاف المسئول الأوكراني، أن الروس قصفوا أيضا منطقة باشتانكا قبل ساعات بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

في غضون ذلك، قصفت القوات الروسية الليلة الماضية بشكل مستمر منطقة نيكوبول التابعة لإقليم دنيبروبتروفسك الجنوبي بأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة (MLRS)، وفقا لما أعلنه مسئول أوكراني رفيع المستوي صباح اليوم.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو - في منشور نقلته "يوكرين فورم" قبل قليل - "أطلق الروس النار على ثلاثة بلدات في الإقليم؛ هي: نيكوبول ومارهانيتس وتشيرفونوهري بريفكا. فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات بين السكان.

وأضاف ريزنيشنكو "أن عشرات المباني السكنية والمنازل المنفصلة في مدينة نيكوبول تضررت من جراء القصف، كما تم كسر خطوط نقل الطاقة ولُحقت أضرارًا جسيمة بالمنازل وشبكات الكهرباء، مما حرم حوالي ألف منزل من التيار الكهربائي".

ومن جانب آخر.. قُتلت إمرأة وأُصيب 11 شخصا، اليوم، إثر قصف على مدينتي لوجانسك ودونيتسك.

وأوضحت سلطات مدينة لوجانسك -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن امرأة قُتلت في قصف أوكراني على مدينة بيرفومايسك بصواريخ هيمارس الأمريكية.

وفي مدينة دونيتسك، أعلن السلطات إصابة 13 مدنيا بقصف أوكراني، استهدف أحياء سكنية في 10 مدن وبلدات بالمدينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك باستخدام راجمات صواريخ "جراد" والمدفعية.

وفي مقاطعة خيرسون كشفت السلطات المحلية عن إجراءات لتحصين المدينة و مشارفها تحسبا لهجوم محتمل من قبل قوات كييف.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال 4 أشخاص من أنصار القوميين الأوكرانيين في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي على منشأة إدارية.

وأفاد بيان للهيئة الروسية اليوم، بأنه جرى إحباط عمل إرهابي لأربعة أشخاص على منشأة إدارية في إقليم ستافروبول، مشيرا إلى أن هؤلاء من المناصريين للمنظمات القومية الأوكرانية.

وأضاف البيان:" أثناء تفتيش منازل المعتقلين بمنطقة "بريدجورني" في إقليم ستافروبول تمت مصادرة أسلحة نارية وأجهزة متفجرة جاهزة ومكونات لصنع أجهزة جديدة ومنشورات لتنظيم أعمال شغب جماعية"، لافتا إلى اعتراف أحد المعتقلين بنيتهم ارتكاب أعمال غير قانونية وتخريب.

يُذكر أن هيئة الأمن الفيدرالي الروسي لم تكشف عن تاريخ اعتقال هؤلاء الأشخاص.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاءها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

