الداخلية تكشف حقيقة التعدى على مدرس فى بنى سويف

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، تحت عنوان (إعتداء على مُعلم بسلاح أبيض فـى بنى سويف - قوات الأمن تلقى القبض على شخصين من بين 3 إعترضوا طريق مُعلم بمدينة الواسطى فـى بنى سويف وإعتدوا عليه بسلاح أبيض والنيابة العامة تقرر حبسهما وملاحقة المتهم الثالث).

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجارى تبلغ لمركز شرطة الواسطى من (مدرس بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف - مُصاب بكدمات وسحجات بالجسم) بقيام (طالبان - مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى) بالتقابل معه بالطريق العام وحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطالبان بالضرب وذلك لإعتقادهما بتسببه فـى رسوب شقيقة الأول و"خطيبة الثانى" طالبة بأحد الإمتحانات الشهرية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.