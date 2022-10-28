اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:17 ص
أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية: نبحث مع موسكو مواعيد استئناف عمليات التفتيش في إطار "ستارت-3"

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 06:00 ص
الخارجية الأمريكية: نبحث مع موسكو مواعيد استئناف عمليات التفتيش في إطار "ستارت-3" الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي بونى جينكينس أن واشنطن تبحث مع موسكو المواعيد المحتملة لاستئناف عمليات التفتيش المتبادلة في إطار معاهدة "ستارت-3".

وقالت جينكينس خلال ندوة في واشنطن، الخميس: "نحن ندرس المواعيد الآن لنلتقي الروس ونبحث استئناف عمليات التفتيش".

وتابعت: "وبالتالي نحن متمسكون بمواصلة تطبيق "ستارت-3"، مشيرة إلى أن موسكو تواصل تقديم المذكرات لواشنطن بشأن الأعمال الخاضعة لمفعول المعاهدة.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في أواخر سبتمبر أن موسكو وواشنطن تدرسان إمكانية عقد دورة اللجنة الاستشارية المشتركة الخاصة بالمعاهدة.


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