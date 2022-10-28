اليوم السابع
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الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:12 ص
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التكنولوجيا الخضراء فى شرم الشيخ قبل القمة المناخ مراكز بيانات وغرف تحكم وشبكات الكترونية

الجمعة، 28 أكتوبر 2022 02:00 ص
التكنولوجيا الخضراء فى شرم الشيخ قبل القمة المناخ مراكز بيانات وغرف تحكم وشبكات الكترونية شعار قمة المناخ
كتبت منال العيسوى

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انتهت الدولة المصرية من كافة التجهيزات التكنولوجية الخاصة بتجهيزات المنطقتين الخضراء والزرقاء قبل استضافة مصر لقمة المناخ، والتي ستنطلق بعد 9 أيام، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل .
 
خلال هذا التقرير نرصد أهم التجهيزات فيما يخص الجانب التكنولوجى والاتصالات 
1-تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
2-  الانتهاء من جميع التركيبات والتشغيل الخاصة بـمراكز البيانات وغرف التحكم والشبكات الالكترونية 
3- الإنتهاء من تشغيل أكثرمن 17 قاعة ضمن الاحتياجات الصوتية والمرئية للمؤتمر 
4- تم الإنتهاء من إنشاء 19 محطة محمول إضافية بمدينة شرم الشيخ.
5-  جارى إرسال 8 محطات متنقلة  للتواجد أثناء المؤتمر.
6- إضافة مسار ثالث لربط مدينة شرم الشيخ بالشبكة الفقرية للألياف الضوئية
7- تعزيز سعات الإنترنت بـ 20 جيجا إضافية، بجانب الـ 40 جيجا الحالية.
8- الإنتهاء والإطلاق الفعلي لتطبيق محمول رحلة المشارك وربطه بعدة خدمات.
 

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