التكنولوجيا الخضراء فى شرم الشيخ قبل القمة المناخ مراكز بيانات وغرف تحكم وشبكات الكترونية

انتهت الدولة المصرية من كافة التجهيزات التكنولوجية الخاصة بتجهيزات المنطقتين الخضراء والزرقاء قبل استضافة مصر لقمة المناخ، والتي ستنطلق بعد 9 أيام، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل .
خلال هذا التقرير نرصد أهم التجهيزات فيما يخص الجانب التكنولوجى والاتصالات
1-تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
2- الانتهاء من جميع التركيبات والتشغيل الخاصة بـمراكز البيانات وغرف التحكم والشبكات الالكترونية
3- الإنتهاء من تشغيل أكثرمن 17 قاعة ضمن الاحتياجات الصوتية والمرئية للمؤتمر
4- تم الإنتهاء من إنشاء 19 محطة محمول إضافية بمدينة شرم الشيخ.
5- جارى إرسال 8 محطات متنقلة للتواجد أثناء المؤتمر.
6- إضافة مسار ثالث لربط مدينة شرم الشيخ بالشبكة الفقرية للألياف الضوئية
7- تعزيز سعات الإنترنت بـ 20 جيجا إضافية، بجانب الـ 40 جيجا الحالية.
8- الإنتهاء والإطلاق الفعلي لتطبيق محمول رحلة المشارك وربطه بعدة خدمات.
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